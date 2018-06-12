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Denizlispor hareketli

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Osman Özköylü'yü takımın başına getirdikten sonra yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transfer arayışlarına başlayan Denizlispor'un gündemi yoğun. Balıkesirspor'dan ayrılan forvet...

Denizlispor hareketli

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Osman Özköylü'yü takımın başına getirdikten sonra yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transfer arayışlarına başlayan Denizlispor'un gündemi yoğun. Balıkesirspor'dan ayrılan forvet Burak Çalık'la prensipte anlaşan, daha önce yeşil-siyahlı formayı giymiş Gazişehir Gaziantep'ten sağ açık Muhammet Himmet Ertürk, stoper İsmail Konuk, Adana Demirspor'dan sağ bek Erhan Kartal, Çaykur Rizespor'dan orta saha Recep Niyaz, İstanbulspor'dan sol bek Oğuzhan Berber'in yanısıra Boluspor'dan kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı listesine alan Denizlispor, ilk etapta 3'ü yabancı en az 8 transfer yapacak.
Takımın eski golçüsü Leandrinho'nun dönmek için kurmaylara haber yolladığı Denizlispor'da Altınordu'dan ön libero Deniz Vural, Sivasspor'dan stoper John Boye, Ümraniyespor'dan sol kanat Serdar Özbayraktar, Boluspor'dan golcü Rydell Poepon listede adı geçen diğer isimler. Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken, birçok kulübün transfer listesinde bulunan Mehmet Akyüz ve Ziya'yı mutlaka takımda tutacak Denizlispor'un iç transferde pazarlıkları sürdürdüğü Aissati'ye İstanbulspor'la anlaşan teknik direktör Fatih Tekke de talip oldu. Futbolcuya son teklif sunuldu. Yeşil-siyahlılar, kaleye yabancı isim alternatiflerini de değerlendiriyor. 

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