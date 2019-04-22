Denizlispor gün sayıyor

DENİZLİ, ()

Son sezonlarda hep düşme korkusu yaşadığı Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon sergilediği performansla 9 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e dönmeye çok yaklaşan Denizlispor'un bu hafta mutlu sona ulaşma ihtimali var.

Giresunspor'u cumartesi günü deplasmanda 3-0 yenen ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki yeşil-siyahlı ekip, Hatayspor'un dün Altay deplasmanından 1-1 beraberlikle dönmesiyle üçüncü basamaktaki rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Ligde bu hafta Hatay, cumartesi günü evinde Adanaspor'a yenilir, Denizlispor'un da 8 puan gerisindeki dördüncü Osmanlıspor da pazar günü Ümraniyespor'u yenemezse aynı gün Balıkesirspor Baltok'u ağırlayacak Denizlispor rakibini yendiği takdirde bitime 3 maç kala Süper Lig'e çıkışını ilan edecek. Denizli, rakiplerinin kazanması durumunda bile Balıkesir'i mağlup ettiği takdirde müthiş avantajı eline alacak. Takımın moralini yüksek tutmaya çalışan yönetim, Giresunspor galibiyetine hafta içinde tam 30'ar bin TL prim dağıtacak.

