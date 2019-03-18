Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

Denizlispor gümbür gümbür geliyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-1 yenen lider Denizlispor, Süper Lig ateşini iyice yaktı. En önemli rakiplerinden Osmanlıspor'un evinde Hatayspor'a yenildiği...

Denizlispor gümbür gümbür geliyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-1 yenen lider Denizlispor, Süper Lig ateşini iyice yaktı. En önemli rakiplerinden Osmanlıspor'un evinde Hatayspor'a yenildiği haftayı çok iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar bu galibiyetle hem 54 puana yükselip liderliğini korudu hem de Başkent temsilcisiyle bitime 8 maç kala arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Büyük bir avantajı eline geçiren Ege ekibi, 2009-2010 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e iyice göz kırpmaya başladı. Milli maç arasına oldukça moralli giren yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yücel İldiz önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, temkinli konuşmayı da ihmal etmedi.
Güzel bir haftayı geride bıraktıklarını ancak henüz şampiyonluğu garantilemediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Hepimiz büyük sevinç yaşıyoruz. Taraftarımız Afyon'da kendilerine ayrılan kısmı tıklım tıklım doldurdu. Herkes başarıya inandı. Ancak önümüzde oynanmamış 8 müsabaka daha bulunuyor. Hiçbir şey bitmedi, bunun farkındayız. Zorlu rakiplerle maçlarımız devam edecek. Afyon'da 3-0 öne geçmemize rağmen, maç rakibe dönebilirdi. Artık futbolda kolay diye bir olgu kalmadı. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" dedi. Denizlispor kalan haftalarda Altay, Adanaspor (D), Boluspor, Giresunspor (D), Balıkesirspor, Gençlerbirliği (D), Karabükspor ve İstanbulspor'la (D) karşılaşacak. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328