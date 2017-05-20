Denizlispor-Göztepe Soyunma Odası

"Az daha play off hayallerimiz kursağımızda kalıyordu. İkinci yarı futbolcularım çok yoruldu, yenilebilirdik. Ancak her şeye rağmen hedefimizi ıskalamadık. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Artık tüm motivasyonumuzu play off'ta karşı karşıya geleceğimiz Boluspor'a harcayacağız. Kolay karşılaşmalar oynamayacağız. Benim takımıma inancım tam. Bize sonuna kadar destek veren taraftarımıza ve yönetimimize teşekkür ediyoruz. İzmir yıllarca Süper Lig'de temsil edilememenin sıkıntısını yaşadı. Biz bu hasrete son vereceğiz. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un yanına gideceğiz."
"Az daha play off hayallerimiz kursağımızda kalıyordu. İkinci yarı futbolcularım çok yoruldu, yenilebilirdik. Ancak her şeye rağmen hedefimizi ıskalamadık. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Artık tüm motivasyonumuzu play off'ta karşı karşıya geleceğimiz Boluspor'a harcayacağız. Kolay karşılaşmalar oynamayacağız. Benim takımıma inancım tam. Bize sonuna kadar destek veren taraftarımıza ve yönetimimize teşekkür ediyoruz. İzmir yıllarca Süper Lig'de temsil edilememenin sıkıntısını yaşadı. Biz bu hasrete son vereceğiz. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un yanına gideceğiz."