Denizlispor-Göztepe Soyunma Odası

DENİZLİSPOR'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak play off oynayacak takımlar arasına giren Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Çok zor bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren tecrübeli Yılmaz Vural, şöyle dedi:

"Az daha play off hayallerimiz kursağımızda kalıyordu. İkinci yarı futbolcularım çok yoruldu, yenilebilirdik. Ancak her şeye rağmen hedefimizi ıskalamadık. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Artık tüm motivasyonumuzu play off'ta karşı karşıya geleceğimiz Boluspor'a harcayacağız. Kolay karşılaşmalar oynamayacağız. Benim takımıma inancım tam. Bize sonuna kadar destek veren taraftarımıza ve yönetimimize teşekkür ediyoruz. İzmir yıllarca Süper Lig'de temsil edilememenin sıkıntısını yaşadı. Biz bu hasrete son vereceğiz. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un yanına gideceğiz."