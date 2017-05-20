Denizlispor-Göztepe Notları

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()

11'i BOZMADI

Göztepe teknik direktörü Yılmaz Vural, geçen hafta takımının iç sahada 4-1 kazandığı Samsunspor maçının onbirini bozmadı. Denizlispor deplasmanında da Jahovic-Umut ikilisini oynatıp yine çift forvetle sahaya çıkan Vural, sakatlıktan kurtulan orta saha Murat ile kırmızı kart cezası sona eren stopar Lokman'ı yedek oturttu.

2 OYUNCU GETİRİLMEDİ

Sarı kırmızılılarda sol arka adalesi yırtılan sağ bek Fuchs ve kasığından sakatlanan orta saha Hakan kafilede yer almadı.

DENİZLİSPOR'DA 4 EKSİK

Son haftaya iddiasız giren ev sahibi Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Moritz, Alperen ve Cenk'in yanı sıra kart cezalısı Tahacan, Göztepe'ye karşı görev yapamadı. Teknik sorumlu Kenan Atik, ayrıca kalede Asil'in yerine Zeki'yi, sağ kanatta ise Ziya'nın yerine Şevki'yi oynattı.

TARAFTARLARI GÖZTEPE'NİN YANINDA

Play off yolunda Denizlispor ile kader maçına çıkan Göztepe'yi taraftarları Atatürk Stadı'nda yalnız bırakmadı. İzmir ve çevre illerden Denizli'ye adeta çıkarma yapan yaklaşık 2500 sarı-kırmızılı futbolsever kale arkasında takımını destekledi.

KONTENJAN 2 MİSLİNE ÇIKANRTILDI

İlk etapta Göztepe'ye sadece 750 kişilik kontenjan veren ardından bu sayıyı 2526'ya çıkaran Denizli Emniyeti ise geniş güvenlik önlemleri aldı. 13 şehirden de takviye ekipler Denizli'ye gelirken, toplam 1100 polis görev aldı.

DİDİK DİDİK ARADILAR

Emniyet güçleri otoyol ve şehir merkezinde kuş uçurtmadı.İzmir'den otobüs ve özel araçlarıyla yola çıkan taraftarlar Aydın gişelerinde polis tarafından didik didik arandı. Araçlarında ve üzerlerinde kesici ve delici aletler bulunan taraftarlar Denizli il sınırlarına sokulmadı. Göztepeli taraftarlara Konak, Bornova ve Menderes Belediyelerinin de otobüs tahsis ettiği ifade edildi. Müsabakayı 1500 kadar da Denizlisporlu taraftar takip etti.

CENTİLMENLİK RÜZGARI

İki takımın taraftarları arasında stat dışında centilmenlik rüzgarları esti. Denizlisporlu futbolseverler kent merkezinde Göztepeli taraftarları çiçeklerle karşıladı, iki grup birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ancak karşılaşma öncesi stat içinde karşılıklı küfürleşmeler dikkat çekti. Yeşil-siyahlılar 2000-2001 sezonunda Denizlispor'u çalıştıran Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'a sevgi gösterilerinde bulundu.