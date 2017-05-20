Denizlispor-Göztepe Notlara Ek

GÖZTEPELİ TARAFTARLAR ARALARINDA KAVGA ETTİ

DENİZLİ Atatürk Stadı'nda takımını yalnız bırakmayan Göztepeli taraftarlar, devre arasında kendi aralarında kavga etti. Bilinmeyen bir neden yüzünden birbirlerine giren gruba polis müdahale etti. Emniyet mensuplarının çabasıyla kavga büyümeden önlendi.

Öte yandan Denizlispor'un en önemli kozlarından kanat oyuncusu Kappel, 45'inci dakikada sakatlandı. İkili mücadelede yerde kalan Hollandalı futbolcu müsabakaya devam edemedi ve yerini Ziya'ya bıraktı.