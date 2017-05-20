Denizlispor-Göztepe: 1-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Uygar Bebek (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)

DENİZLİSPOR: Zeki (xx) - Burak (x), Ömer Alp (xx), Berkan (xx) (Dk. 83 İsmail xx), Cihan (x), Kappel (x) (Dk. 45 Ziya xx), Sankoh (xx), Anıl (xxx) (Dk. 90 Batıcan), Şevki (x), Barış (xx), Yasin (xx)

GÖZTEPE: Günay (xx) - Tanju (xxx), Emre Can (xx), Schwechlen (xxx), Canberk (xx), Tayfur (xxx) (Dk. 90 Kobakhidze), Gosso (xx), Segbefia (xxx), Halil (xxx), Umut (xx) (Dk. 73 Lokman x), Jahovic (xxx)

GOLLER: Dk. 54 Jahovic (Göztepe), Dk. 64 Anıl (Denizlispor)

TFF 1'inci Lig'in son haftasında hiçbir iddası bulunmayan Denizlispor'a konuk olan Göztepe rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak play off'a kaldı.İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 54'üncü dakikasında Jahovic ile 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar 64'te Anıl'ın golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda ecel terleri döken Göztepe, istediği skoru alıp sezonu 5'inci sırada tamamladı ve 4'üncü basamakta yer alan Boluspor'la eşleşti. Göztepe, play off'ta ilk karşılaşmayı 25 Mayıs Perşembe günü evinde oynayacak, 29 Mayıs Pazartesi günü ise Bolu'da rövanş müsabakasına çıkacak. Bitiş düdüğünün ardından ise Atatürk Stadı'na gelen yaklaşık 2500 Göztepeli futbolsever büyük mutluluk yaşadı.

2. dakikada Halil'in kullandığı serbest vuruşta, Schwechlen penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

10. dakikada Göztepe gole çok şaklaştı. Sağ kanattan Denizlispor yarı alanına giren Tayfur, Ömeralp'i de çalımlayıp şutunu çekti. Yan direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Jahovic'le verkaca giren Tayfur ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Ancak meşin yuvarlak kaleyi tutmadı.

38. dakikada Göztepe'nin yakaladığı kotratakta kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in yerden vuruşunda top yandan oyun alanını terk etti.

40. dakikada Halil'in sol kanattan etkili ortasına ceza sahasında iyi yükselen Jahovic kafayı vurdu, top direği sıyırıp dışarı çıktı. .

44. dakikada Halil'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Umut topa kafayı çaktı, kaleci Zeki son anda golü önledi.

54. dakikada Göztepe golü buldu. Tanju'nun kullandığı serbest vuruşta Tayfur topu Jahovic'e aktardı. Makedon golcünün kale önünden yaptığı plasede top ağlarla gitti.

64. dakikada Denizlispor beraberliği yakaladı. Yasin'in pasında topla buluşan Anıl altıpas içerisinde topu filelere gönderdi: 1-1.

68. dakikada Denizlispor savunmasının uzaklaştıramadığı top Halil'in önünde kaldı. Orta sahadan topu sürerek kaleciyle karşı karşıya kalan Halil kaleci Zeki'ye takıldı.

69. dakikada Ziya'nın sol kanattan gönderdiği pasta ceza sahası solunda topla buluşan Şevki rakibini çalımlayarak şutunu çekti, top üstten auta gitti.

82. dakikada Halil sağ kanatta Burak'ı çalımlayıp sıfıra indi, Halil'in etkili ortasına ceza sahasındaki Jahovic dokunamadı.

88. dakikada Halil'nin pasında sağ kanattan topa hareketlenen Canberk'in yerden şutu yandan auta gitti.

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