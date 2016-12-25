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Denizlispor-Giresunspor Notlar

DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Ali Tandoğan geçen hafta deplasmanda 3-0 kazanılan Eskişehirspor maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaparak Giresunspor karşısına çıktı. Tandoğan orta saha Anıl Taşdemir'i yedek kulübesine çekerek yerine...

Denizlispor-Giresunspor Notlar
DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Ali Tandoğan geçen hafta deplasmanda 3-0 kazanılan Eskişehirspor maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaparak Giresunspor karşısına çıktı. Tandoğan orta saha Anıl Taşdemir'i yedek kulübesine çekerek yerine Barış'a forma verdi.
Denizlispor'da sahaya 11'de çıkan Berkan, 45'inci dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen futbolcu yerini Sankoh'a bırakmak zorunda kaldı.
Yeşil siyahlılarda taraftarlar maça fazla ilgi göstermedi. Tribünde yaklaşık 1500 Denizlili futbolsever yer alırken, 50 kadar Giresunsporlu da takımlarını destekledi. Belediye Başkanı Osman Zolan da maçı izleyenler arasındaydı.
Karşılaşmadan önce Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruyunda bulunulurken, tribünler hep bir ağızdan, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratını yaptı.

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