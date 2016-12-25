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Denizlispor-Giresunspor: 2-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Caner Ak (x), Mehmet Kısal (xx), Bilal Gölen (xx) DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xxx)- Alperen (xxx), Cenk (xx) (Dk.64 Tahacan xx), Ömer Alp (xxx), Keremcan (xx), Kappel (xx), Burak (xx), Berkan...

Denizlispor-Giresunspor: 2-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Caner Ak (x), Mehmet Kısal (xx), Bilal Gölen (xx)
DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xxx)- Alperen (xxx), Cenk (xx) (Dk.64 Tahacan xx), Ömer Alp (xxx), Keremcan (xx), Kappel (xx), Burak (xx), Berkan (xx) (Dk.46 Sankoh xxx), Ziya (xxx), Barış (xx) (Dk.78 Anıl xx), Yasin (xx)
GİRESUNSPOR: Eser (x)- Berkan (xx), Tarasovs (xx), Özgür (x), Rızvan (x), Dimitriadis (xx), Dodo (xx), Abwo (xx) (Dk.75 Youssef x), Recep (xx) (Dk.90 Cihan), Volkan (xxx) (Dk.88 Mertcan), Özgürcan (x)
GOLLER: Dk.33.Ömer Alp, Dk. 90+3 Alperen (Denizlispor), Dk.45 Volkan (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Tarasovs, Berkan , Rızvan (Giresunspor), Burak (Denizlispor)
TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, Giresunspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.
Bu skorla son 4 maçta 3'üncü galibiyetine ulaşan Denizlispor, puanını 21'e çıkardı. Giresunspor da 21 puanda kaldı.
2. dakikada Denizlispor'un geliştirdiği atakta Yasin'in pasında hareketlenen Barış şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.
33. dakikada ev sahibi gol buldu. Ceza sahası içi sol çaprazına giren Ziya'nın etkili ortasında Ömer Alp'in şık volesi ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada skora eşitlik geldi. Girusunsporlu Abwo'nun sağ kanattan ortasında topu ceza sakası içinde kontrol eden Volkan topu ağlara gönderdi: 1-1.
56. dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında Recep soldan ortaladı, ceza sahası içinde Özgürcan'ın vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.
78. dakikada Giresunspor'un serbest vuruşunda Recep'in ortasında Tarasavs'un kafasını Asil Kaan çizgi üzerinden tokatlayarak topu çıkardı. 
86. dakikada Denizlispor'da Keremcan'ın soldan ortasında altı pasta Yasin dokundu, top üst direği içinden döndü, savunma uzaklaştırdı.
90. dakikada Denizlisporlu Anıl'ın soldan ortasında Yasin'in vuruşu filelerle buluştu, ancak ofsayt bayrağı kalktı. 
90+3.'üncü dakikada ev sahibi skoru belirleyen golü attı. Anıl'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde Alperen gelişine vurdu: 2-1.

FOTOĞRAF

FOTOĞRAF

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