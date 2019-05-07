Denizlispor geri sayımda

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 2 hafta kala pazar günü Kardemir Karabükspor'u yenerek 9 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönüşünü ilan etmek için ağırlayacak Abalı Denizlispor, geri sayıma geçti.

Karabükspor karşısında sezonun final maçını oynayacaklarını belirten Başkan Ali Çetin, "Kazandığımız takdirde 9 yıllık hasrete son vereceğiz. Allah bizi mahcup etmedi. Verilen o kadar emeğin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Demek tüm camia kenetlenince başarı geliyormuş. Biz yoktan var ettik, gelirimiz olmadan bu takımı şampiyon yapmaya çok yaklaştık. Taraftarlarımız bize güvendi. Biz de bu güveni boşa çıkarmadık. Şeffaf bir yönetim anlayışı olunca demek ki kulüpler kendi emekleriyle idare edilebiliyormuş. Bu seviyeye geldiğimiz için mutluyuz. Şampiyonluk için son maça kadar çabalayacağız. Karabükspor maçını kazanıp bu sevinci kentimize yaşatmak istiyoruz" dedi.

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