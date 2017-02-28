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Denizlispor galibiyete hasret

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde düşme hattındaki Mersin İdmanyurdu'yla deplasmanda golsüz berabere kalan Denizlispor, galibiyete hasret kaldı. Ligde verilen devre arasından sonra çıktığı 17'nci hafta maçında Göztepe'yi İzmir'de...

Denizlispor galibiyete hasret
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde düşme hattındaki Mersin İdmanyurdu'yla deplasmanda golsüz berabere kalan Denizlispor, galibiyete hasret kaldı.
Ligde verilen devre arasından sonra çıktığı 17'nci hafta maçında Göztepe'yi İzmir'de 4-2 yenen Denizlispor, ardından 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 15 Ocak'tan bu yana 3 puana hasret kalan yeşil siyahlı takımda Mersin İdmanyurdu karşısında Cenk ve Sankoh'un da sakatlanması moralleri bozdu. Bu iki ismin durumları çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Denizlispor teknik sorumlusu Feridun Yarkın, Mersin İdmanyurdu karşılaşmasının her 2 takım için de son derece önemli olduğunu, maç içinde yaşanan sakatlıkların kazanmak için yapacakları hamleleri engellediğini söyledi. Mersin İdmanyurdu'nun sahaya dirençli çıkacağını bildiklerini ifade eden Feridun Yarkın, daha sonra şunları söyledi:
"Maçı kazanmak için yapmamız gereken hamleleri doğan sakatlıklardan dolayı erken yaptık. İkinci yarıdaki baskı gol getirmeyince sahadan 1 puan alarak ayrıldık. Şu süreçte artık her puan çok önemli. İçeride oynayacağımız 2 maçı kazanarak hedefimizi üste taşımak istiyoruz."

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