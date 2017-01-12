Denizlispor FIFA'dan haber bekliyor

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizlispor, FIFA'dan gelen transfer yasağını kaldırmak için büyük uğraş veriyor. Eski futbolcusu Daniel Dimov'a olan borcu yüzünden ceza alan yeşil siyahlılar, Bulgar oyuncunun alacağını ödemesine rağmen henüz transfer tahtasını açamadı.

Daha önce yasağın kalkması için başvuru yapan yönetimin bugün bir kez daha FIFA'nın kapısını çaldığı öğrenildi. Dimov'dan aldığı muvafakatnameyi FIFA'ya gönderen Denizlispor yönetimi beklemeye geçti.

Teknik Direktör Ali Tandoğan ikinci yarı ligin çok zorlu geçeceğini belirterek takviyenin şart olduğunu söyledi. FIFA'dan gelecek haberleri beklediklerini ifade eden teknik adam, "Eğer yasak kalkarsa 4 ya da 5 oyuncuyu kadromuza katacağız. Transferden önce de mevcut kadrodaki oyuncuların alacaklarının yatırılması gerekiyor. Eğer transfer olursa en iyi isimleri alıp, üst sıralar için iddalı olacağız" diye konuştu. Pazar günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Denizlispor'da oyunculara toplam 150 bin TL prim yatırıldı.