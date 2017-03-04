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Denizlispor evinde Samsunspor'la oynuyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Mersin İdmanurdu ile golsüz berabere kalan Denizlispor yarın sahasında Samnuspor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00'te...

Denizlispor evinde Samsunspor'la oynuyor
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Mersin İdmanurdu ile golsüz berabere kalan Denizlispor yarın sahasında Samnuspor ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Yeşil siyahlılarda sakatlığı bulunan Sankoh forka giyemeyecek.
TRT Avaz'dan yayınlanacak müsabakanın bilet fiyatları tam 10, ögrenci 5 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Ali Tandoğan, Samsunspor'u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Camiaya 5 haftadır galibiyet sevinci yaşatamadıklarını belirten Tandoğan, "Taraftarın desteği ile sahadan istediğimizi alacağız. Karşılaşmayı çok iyi hazılandık" dedi.
ZOLAN'DAN TAKIMA DESTEK
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yarın oynanacak Samsunspor karşılaşması öncesi takımın kampını ziyaret etti. Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelen Zolan, yönetim, teknik ekip ve futbolcularla yemek yedi. Futbolcu ödemeleri için kulübe 500 bin TL'lik destek sağlayan Zolan, "Bu takım yenildiğinde hepimiz çok üzülüyoruz. Takıma inancım ve güvenim sonsuz. Her zaman Denizlispor'un yanındayım" dedi.

FOTOĞRAF

 

 

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