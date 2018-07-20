Denizlispor Etoundi'nin peşinde

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, geçen sezon Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'da görev yapan forvet Franck Etoundi'yi transfer etmek için kolları sıvadı.

Yeşil-siyahlıların 11 karşılaşmada sadece 1 gol atabilen Kamerunlu oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Etoundi'nin Kızılcahamam kampına dahil olacağı belirtildi.

İsviçre'de Biel-Bienne, Neuchatel Xamax, St. Gallen ve Zürich formalarını terleten deneyimli futbolcu, 2016-2017 sezonun başında Kasımpaşa'ya geldi.

Öte yandan Denizlispor, Çaykur Rizesporlu Recep Niyaz ve Akhisarsporlu Alperen Babacan transferini resmen bitirdi. Recep, Denizlispor'la 3 yıllık sözleşme imzalarken, Alperen de 1 seneliğine kiralandı.