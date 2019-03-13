Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

Denizlispor ek kontenjan istiyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig'de bitime 9 hafta kala 51 puan ve averajla liderliğini sürdüren Abalı Denizlispor'da taraftarlar pazar günü Afjet Afyonspor'la oynanacak maç öncesi satışa çıkan 750 deplasman biletini 20 dakika...

Denizlispor ek kontenjan istiyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de bitime 9 hafta kala 51 puan ve averajla liderliğini sürdüren Abalı Denizlispor'da taraftarlar pazar günü Afjet Afyonspor'la oynanacak maç öncesi satışa çıkan 750 deplasman biletini 20 dakika içinde tüketti. Bilet alamayan yüzlerce taraftarlar, yaklaşık 15 bin kapasiteli Afyon Zafer Stadı'nda kendilerine ayrılan kontenjanın artırılması talebinde bulundu. Taraftara, destek ve ilgileri için teşekkür eden Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Biletlerin tükenmesinin ardından taraftarımızdan ek kontenjan talepleri geliyor. Bu konuda da girişimlerimiz sürüyor. Elimizden geleni yapacağız" dedi.
Çetin, iç sahada golsüz biten son Ümraniyespor maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, "Ümraniyespor maçında bu şehrin yüzünü güldüremedik ama her şeye rağmen biz yine şampiyon olacağız. Buna yürekten inanıyoruz. Bu yolda tüm şehir kenetlenmiş durumda" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328