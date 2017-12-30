Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...

Denizlispor, Demirören'den söz aldı

DENİZLİ, () - TFF 1'inci Lig Kulüpler Birliği'yle birlikte İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret eden Denizlispor, Ocak ayı için ödenek sözü aldı. Ziyaretin ardından başkan Yıldırım Demirören...

Denizlispor, Demirören'den söz aldı

DENİZLİ, () - TFF 1'inci Lig Kulüpler Birliği'yle birlikte İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret eden Denizlispor, Ocak ayı için ödenek sözü aldı. Ziyaretin ardından başkan Yıldırım Demirören ile baş başa görüşen Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kulübün mali durumuyla ilgili sunum yaptı. Mali disipline önem veren ve bu sezon 8 eski yabancı futbolcuya 6 milyon TL civarında borç ödeyen yeşil-siyahlı yönetimde Demirören'den kulübün hak ettiği Türkiye Futbol Federasyonu ödeneklerini Ocak ayı içinde almayı talep eden Atilla, "TFF Başkanı Demirören'e 8 yabancı futbolcu sorununu çözdüğümüzü, devre arası öncesi mevcut 2 yabancımızla anlaşarak yollarımızı ayırdığımızı aktardım. Yönetimimizi tebrik ederek bu çalışmaların karşılığında bu yılki federasyon hakedişlerimizin yarısının 21 Ocak'ta, diğer yarısının ise Ocak ayının sonunda kulübümüze ödenmesi talimatını vereceğinin sözünü verdi" açıklamasını yaptı. 
Kulübün kasasına federasyon kanalıyla gelecek 3 milyon 300 bin TL, borç temliklerine yatırılacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,