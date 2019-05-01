Denizlispor'dan Zolan'a ziyaret

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü kendisi gibi Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen lider Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Abalı Denizlispor'da Başkan Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yeşil-siyahlı kurmayların tamamının katıldığı ziyarette takımın son durumu hakkında bilgiler verildi. Başkan Osman Zolan, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken, Ali Çetin ise bu yolun sonunun şampiyonluk olduğunu ifade etti. Yönetim daha sonra Başkan Osman Zolan'a isminin yazılı olduğu imzalı formayı hediye etti.

Denizlispor Asbaşkanı Engin Şahin ise, Balıkesirspor Baltok maçında kaybedilen 2 puanın camiayı endişelendirmemesi gerektiğini dile getirdi. Kendi evlerinde hesapta olmayan bir beraberlik aldıklarını ancak ciddi avantaja sahip olduklarını anlatan Şahin, "Kendi evimizde berabere kalarak 1 puan aldık ancak ortada 3'üncü sıradaki takipçimiz Hatayspor'la aramızda 5 puan gibi ciddi bir fark var. Kimsenin endişe etmesine gerek yok. Süper Lig’e çıkışımızı sadece ertelemiş olduk. Denizlispor istediği hedefine mutlaka ulaşacaktır" diye konuştu.

Ege ekibi Gençlerbirliği deplasmanının ardından Karabükspor ve İstanbulspor (D) müsabakalarına çıkacak.