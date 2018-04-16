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Denizlispor'dan sitem ve çağrı

DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig'de son 3 haftaya 34 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde giren Denizlispor'un yönetimi, yaptığı yazılı açıklamayla kentin dinamiklerinden yeterli desteği göremediklerini belirtirken, son dönemeçte...

Denizlispor'dan sitem ve çağrı

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de son 3 haftaya 34 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde giren Denizlispor'un yönetimi, yaptığı yazılı açıklamayla kentin dinamiklerinden yeterli desteği göremediklerini belirtirken, son dönemeçte işadamları ve sanayicilerin kulübe sahip çıkmalarını istedi. Yeşil-siyahlıların, "Sorumluluk Büyük, Paylaşmak Şart" başlığıyla dikkat çektiği bildiride yönetim ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın transfer yasağının kaldırılması, eski ve yeni ödemeler konusunda birçok yükü üstlendiği, ancak bu süreçte Denizli'de bir bütünlük ve kıpırdanma yaşanmadığı dile getirildi.
Yeşil-siyahlılar, "Rakiplerimizde bazı işadamları çıkıp tek başına ciddi primler ve ödemeler açıklayarak sorumluluklar üstlenirken, şehrimiz önemli sanayicilere ve işadamlarına sahip olmasına rağmen Denizlispor yalnız bırakılmıştır. Unutmayalım ki Denizlispor yönetimin değil Denizli'nin takımıdır. Halkımız ve Denizli'nin önde gelenleri bu sorumluluğu hissetmeli. Kalan 3 haftada atılacak adımlar takımı sonuca taşıyacaktır. Mali yükümüze ortak olunmak ve sorumluluk paylaşılmak zorundadır" mesajı verdi.
SAMSUNSPOR PRİMİ 15 BİN TL
SON 3 maça Samsunspor ve Eskişehirspor'la birlikte 34'er puanla düşme korkusuyla giren Denizlispor'da yönetim, bu hafta Samsun'la oynanacak hayati öneme sahip deplasman maçının primlerine zam yaptı. Galibiyet primi 10 bin TL'den 15'er bin TL'ye çıkarıldı. Beraberliğe de 7 bin 500'er TL prim dağıtılacak. Gaziantepspor ve Manisaspor'un mendil salladığı ligde Samsunspor, genel averajla düşme hattında yer alıyor. Denizlispor ise rakibinden tek basamak yukarda. Sezon sonundaki olası puan eşitliği durumunda ikili averajda iki rakibinden Eskişehirspor'dan geride olan Horoz, sezonun ilk yarısında Samsunspor'la ise golsüz berabere kalmıştı.
 

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