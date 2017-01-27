Denizlispor'dan Manisaspor'a tepki

DENİZLİSPOR yönetimi, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Slavko Periovic'le anlaşan Manisaspor'u etik davranmamakla suçladı. Sırp futbolcuyu haksız fesih yapmakla, Manisaspor yönetimini ise bu oyuncuyu etik dışı yolla transfer etmekle suçlayan Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Kulübümüz Perovic'e alacaklarının büyük bir bölümü gecikmeli de olsa ödemiştir. Manisaspor yönetimi, alacaklarını gerekçe göstererek oyuncumuzla iletişime geçmiş ve kendisini etkilemeye çalışmıştır. Manisaspor'un sergilemiş olduğu bu davranış etik açıdan doğru değildir. Spor ruhuna yakışmayan bu davranışı gerçekleştirmeleri bizim için üzücüdür. Bu transferi gerçekleştirmek istiyorlarsa ilk önce bizimle temasa geçmeleri gerekirdi. Biz Perovic'e yaptığımız ödeme dekontlarını ve ilgili sözleşmeleri gerekli yerlere ulaştırarak hukuki süreci başlatacağız" şeklinde konuştu.