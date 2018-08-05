Denizlispor'dan kötü açılış

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Denizlispor, ilk kez taraftarı önüne çıktığı özel maçta Afjet Afyonspor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı.

Ligin başlamasına 1 hafta kala sezon açılışını Denizli Atatürk Stadı'nda Afyonspor önünde yapan yeşil-siyahlılar, sahaya Stachowiak - Alperen, Muhammet Himmet, Abdülkerim, Keremcan, Burak Altıparmak, Deniz, Ziya, Recep, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz ilk 11'iyle çıktı. Her iki takım için de sezon öncesi son ciddi provası niteliği taşıyan maç yoğun yağmur altında oynandı. Denizlisporlu taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maça ev sahibi ekip tek yabancıyla çıkarken, rakip Afjet Afyonspor kadrosunda bulunan 4 yabancı oyuncunun hepsine şans verdi.

Afyonspor, 66'ncı dakikada Mendy'nin kafa golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Denizlispor, Kızılcahamam kampında İstanbulspor'a 1-0, Alanyaspor'a da 2-0 mağlup olmuştu. Yeni transferlerden Mbamba'nın sakatlığı nedeniyle 6-7 hafta sahalardan uzak kalacağı, Tisdell'in ise tam hazır durumda olmadığı Denizli'de eksikleri görme imkanı bulduklarını söyleyen Başkan Mustafa Üstek, "Ciddi bir hazırlık karşılaşmasında takımımızı izledik. Takımımızda bulunan eksiklikleri gördük ve lig öncesi gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın hiç kuşkusu olmasın. Takımımız bu sene hedeflerinden kopmadan üst sıralara oynayacak güçtedir" dedi.

2 TAKVİYE YAPACAK

Hazırlık maçlarında tutuk bir görüntü sergileyen Denizlispor, transfer dönemi bitmeden en az 2 futbolcu daha alacak. Yeşil-siyahlılar, stoperin yanı sıra yabancı golcü arayışlarını da sürdürüyor. Transfer sezonunun başından bu yana yabancı golcü arayan Denizlispor, birçok ismi elinden kaçırmıştı.

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