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Denizlispor'dan Kappel ve Aissati hamlesi 

DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gaziantepspor'u 5-0 yenerek bitime 1 hafta kala kümede tutunmayı büyük ölçüde garantileyen Denizlispor, iç transferde hamlelere başladı.  Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 13 futbolcusu...

Denizlispor'dan Kappel ve Aissati hamlesi 

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gaziantepspor'u 5-0 yenerek bitime 1 hafta kala kümede tutunmayı büyük ölçüde garantileyen Denizlispor, iç transferde hamlelere başladı. 
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 13 futbolcusu bulunan Ege temsilcisinde ilk olarak orta saha oyuncu Aissati ve forvet Kappel'le görüşmelere başlandığı öğrenildi. 
Yönetimin, ikinci yarıda Balıkesirspor'dan transfer edilen Aissati'nin performansından memnun kaldığı, Fas asıllı Hollandalı futbolcuyla yola devam etmek istediği bildirildi. Kappel'i de bırakmak istemeyen kurmayların 28 yaşındaki futbolcuyla mukavele yenilemeye sıcak baktığı öğrenildi. 
Kappel bu sezon yeşil-siyahlılarda 27 maça çıkarken, 6 gol attı. Aissati ise 12 karşılaşmada boy gösterdi. Sıralamada 38 puanla 15'inci basamakta yer alan Ege ekibi cumartesi günü Boluspor deplasmanıyla sezonu noktalayacak. 

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