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Denizlispor'dan Halberg atağı

Süper Lig'de kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Yukatel Denizlispor, genç İsveçli Herman Halberg ile görüşmelere başladı. Ülkesinde Kalmar forması giyen 22 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, Halberg'e...

Denizlispor'dan Halberg atağı
Süper Lig'de kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Yukatel Denizlispor, genç İsveçli Herman Halberg ile görüşmelere başladı. Ülkesinde Kalmar forması giyen 22 yaşındaki orta saha ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, Halberg'e imza attırmak için gün saymaya başladı. Halberg'i Denizli'ye davet eden yönetimin, bu hafta içinde transferi bitirmesi beklenirken, oyuncunun da Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.
Kalmar'da yetişip bu kulüpte profesyonel olan Herman Halberg, İsveç U21 Takımı'nda da görev aldı. Kalmar kariyerinde 67 maça çıkan genç futbolcu 2 kez fileleri sarstı. Başkan Ali Çetin transferde çok ciddi işlere imza attıklarını söyledi. Çetin, "Nokta atışı yapıyoruz. En az 8 takviye daha gerçekleştireceğiz. Biz hayal satmıyoruz, hata yapma şansımız çok az. Transferde her şey istediğimiz gibi gidiyor. Önemli isimleri aldık. Herkes mutlu olsun diye uğraşıyoruz" dedi.

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