Denizlispor'dan hakem tepkisi

TFF 1'inci Lig'de evinde Sivasspor'a 90+1'inci dakikada Gekas'ın attığı golle 3-2 mağlup olan Denizlispor'da maçın hakemi Koray Gençerler'e tepki gösterdi. Uzatma dakikalarında gelen golde topun çizgiyi geçmediğini savunan yeşil siyahlılar, Gençerler'in hatalı düdük çaldığını ve haklarının yendiğini öne sürdü. Teknik Sorumlu Feridun Yarkın, hakemin maç esnasında da takdir haklarını Sivasspor'dan yana kullandığını belirterek, "Verilen kararlar sahadaki etkinliğimizin kırılmasına neden oldu. Hakem tempomuzu ve baskımızı düşürdü. Hatalı gol kararıyla da mağlup olduk" yorumunu yaptı.

Başkan Süleyman Urkay ise yaşanan puan kayıplarına rağmen takımın sergilediği futbolun umut verici olduğunu ifade etti. Başkan Urkay, "Ne yazık ki futbolda iyi oynayana değil, kazanana puan veriliyor. En kısa sürede toparlanıp çıkışa geçmek zorundayız" dedi. Denizlispor ikinci yarının ilk haftasında Göztepe'yi deplasmanda 4-2 mağlup etmiş ardından son 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sıralamada 26 puanla 10'uncu basamakta yer alan Denizlispor bu hafta küme düşmeme mücadelesi veren sonuncu Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak.