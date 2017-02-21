Denizlispor'dan hakem tepkisi

Başkan Süleyman Urkay ise yaşanan puan kayıplarına rağmen takımın sergilediği futbolun umut verici olduğunu ifade etti. Başkan Urkay, "Ne yazık ki futbolda iyi oynayana değil, kazanana puan veriliyor. En kısa sürede toparlanıp çıkışa geçmek zorundayız" dedi. Denizlispor ikinci yarının ilk haftasında Göztepe'yi deplasmanda 4-2 mağlup etmiş ardından son 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sıralamada 26 puanla 10'uncu basamakta yer alan Denizlispor bu hafta küme düşmeme mücadelesi veren sonuncu Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak.
Başkan Süleyman Urkay ise yaşanan puan kayıplarına rağmen takımın sergilediği futbolun umut verici olduğunu ifade etti. Başkan Urkay, "Ne yazık ki futbolda iyi oynayana değil, kazanana puan veriliyor. En kısa sürede toparlanıp çıkışa geçmek zorundayız" dedi. Denizlispor ikinci yarının ilk haftasında Göztepe'yi deplasmanda 4-2 mağlup etmiş ardından son 4 maçta 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sıralamada 26 puanla 10'uncu basamakta yer alan Denizlispor bu hafta küme düşmeme mücadelesi veren sonuncu Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak.