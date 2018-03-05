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Denizlispor'dan galibiyet primine zam

DENİZLİ, () Spor Toto 1'nci Lig'de evinde uzatmada yediği golle Grandmedical Manisaspor'la 2-2 berabere kalarak düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor'da yönetim çarşamba günü deplasmanda oynanacak kritik Adana Demirspor...

Denizlispor'dan galibiyet primine zam

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'nci Lig'de evinde uzatmada yediği golle Grandmedical Manisaspor'la 2-2 berabere kalarak düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor'da yönetim çarşamba günü deplasmanda oynanacak kritik Adana Demirspor maçının galibiyet primlerine 2'şer bin TL zam yaptı. 
Her galibiyette 8 bin TL prim alan futbolcuların Adana'dan zaferle dönmeleri halinde 10'ar bin TL kazanacağı, bu rakamın daha da artabileceği belirtildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan 27 puanlı Ege temsilcisi, 28 puanı bulunan Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde 12'nci haftadan bu yana yer aldığı düşme hattından 26'ncı haftada kurtulmuş olacak.
 

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