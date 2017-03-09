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Denizlispor'dan 6 maçlık kombine

TFF 1'inci Lig'de Denizlispor yönetimi, sezon sonuna kadar iç sahada oynanacak kalan 6 maç için geçerli kombine bilet uygulamasını hayata geçirdi. Bu haftaki Boluspor mücadelesinin yanı sıra Altınordu, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Eskişehirspor...

Denizlispor'dan 6 maçlık kombine
TFF 1'inci Lig'de Denizlispor yönetimi, sezon sonuna kadar iç sahada oynanacak kalan 6 maç için geçerli kombine bilet uygulamasını hayata geçirdi. Bu haftaki Boluspor mücadelesinin yanı sıra Altınordu, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Eskişehirspor ve Göztepe maçlarında geçerli 6 maçlık özel kombinelerin fiyatı 50 TL olarak belirlendi. Kombine biletlerin satışına yarın Denizli Atatürk Stadı'nın passolig gişesinden ve passoligin internet sitesinden başlanacak.
Boluspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren Sankoh ve Veli, mücadeleye yetiştirilmele çalışılıyor. Sarı kart sınırında bulunan Kappel ve Alperen de kart görmemeleri için uyarıldı. Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor'da Başkan Süleyman Urkay, Bolu maçının çıkış fırsatı olmasını istediklerini belirterek, "Boluspor maçında şanssızlığa son vermek istiyoruz. Kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz" dedi.

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