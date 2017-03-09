Denizlispor'dan 6 maçlık kombine

Boluspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren Sankoh ve Veli, mücadeleye yetiştirilmele çalışılıyor. Sarı kart sınırında bulunan Kappel ve Alperen de kart görmemeleri için uyarıldı. Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor'da Başkan Süleyman Urkay, Bolu maçının çıkış fırsatı olmasını istediklerini belirterek, "Boluspor maçında şanssızlığa son vermek istiyoruz. Kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz" dedi.
Boluspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren Sankoh ve Veli, mücadeleye yetiştirilmele çalışılıyor. Sarı kart sınırında bulunan Kappel ve Alperen de kart görmemeleri için uyarıldı. Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor'da Başkan Süleyman Urkay, Bolu maçının çıkış fırsatı olmasını istediklerini belirterek, "Boluspor maçında şanssızlığa son vermek istiyoruz. Kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz" dedi.