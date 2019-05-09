Denizlispor'da Ziya Alkurt'un acı günü

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü küme düşmesi aylar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u evinde yendiği takdirde Süper Lig'e 9 yıl sonra çıkışını ilan edecek Abalı Denizlispor'da takımın yıldızlarından Ziya Alkurt, kardeş acısıyla sarsıldı. Şampiyonluk maçına hazırlanan yeşil-siyahlılarda Ziya'nın 14 yaşındaki kız kardeşi Gülçin Nur Alkurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde kan kanseri tedavisi gören Gülçin Nur Alkurt, hastalığa yenik düştü. Yaklaşık 1 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu belirtilen Gülçin Nur'un gece geç saatlerde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'nde takımının Süper Lig'e çıkışını ilan etmeyi hedeflediği maça hazırlanan Ziya, kardeşinin acı haberini alır almaz memleketi Trabzon'a hareket etti. Gülçin Nur Alkurt, bugün Şalpazarı ilçesi Kasımağzı Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak. Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ziya Alkurt'un kız kardeşi Gülçin Alkurt'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli kardeşimiz Gülçin Alkurt'a Allah'tan rahmet, başta futbolcumuz Ziya Alkurt olmak üzere, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyoruz" denildi.

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