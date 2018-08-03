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Denizlispor'da yeni transferler görücüye çıktı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü ile iç ve dış transferde sözleşme imzalanan 19 futbolcu için tanıtım toplantısı düzenlendi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen...

Denizlispor'da yeni transferler görücüye çıktı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü ile iç ve dış transferde sözleşme imzalanan 19 futbolcu için tanıtım toplantısı düzenlendi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Başkan Mustafa Üstek, Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Necip İrdem, Tesislerden Sorumlu Asbaşkan Ali Yürümez, Taraftardan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Demirkollu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Yıldırım da katıldı.
Başkan Üstek yeni sezonun hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Camiamız adına iyi bir sezon geçirip hedefimize ulaşmak istiyoruz. Her yıl düşme korkusu yaşayan kulübümüzün bu yıl şampiyon olması için maddi manevi elimizden geleni yaptık. Birkaç transfer daha yapabiliriz" dedi. Osman Özköylü ile kadroya dahil edilen Tisdell, Mbamba, Seddar, Deniz, Gökhan Süzen, Burak Altıparmak, Cenk Güvenç, Burak Çalık, Abdülkerim, Furkan, Alperen, Recep Niyaz, Stackhowiak, Muhammed Himmet, Aissati, Mustafa Teke, Ali Eren, Asım, Mustafa Özgür düzenlenen törenle tanıtıldı. Yeşil-siyahlılar, sezon açılış etkinliğinde yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak.

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