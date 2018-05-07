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Denizlispor'da Üstek bırakıyor

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de son hafta kümede kalmayı başaran Denizlispor'da yönetim, olağan kongre tarihini 27 Mayıs Pazar olarak belirlerken başkan Mustafa Üstek, yeni dönemde görev almayacağını açıkladı.  İlk...

Denizlispor'da Üstek bırakıyor

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de son hafta kümede kalmayı başaran Denizlispor'da yönetim, olağan kongre tarihini 27 Mayıs Pazar olarak belirlerken başkan Mustafa Üstek, yeni dönemde görev almayacağını açıkladı. 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurulun ikinci toplantısı 3 Haziran Pazar gerçekleştirilecek. Başkan Mustafa Üstek'in kongre kararıyla ilgili yaptığı basın toplantısına Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Asbaşkan Necip İrdem ve Muhammet Kaya ile yöneticiler Nihat Hünkar, Ferhat Yıldırım, Mahmet Akarsu ve Hikmet Olgun da katıldı. Başkan Üstek ligi zor şartlar altında tamamladıklarını söyleyerek, "Ligi bitirdik ama nasıl bitirdiğimizi bir de bana sorun" diye konuştu.
Üstek, toplantıda, "Denizli'den destek görmedik. Özellikle işadamlarımızdan tek kuruş alamadık. Sadece Abalıoğlu Grubu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yanımızda oldu. Son iki ayda o destekler de olmadı. Yönetim kurulundan ekstra 2 milyon TL daha toplamak zorunda kaldık. İkinci yarıda sadece transfer ve primler için toplam 8 milyon TL harcadık" dedi. 
Kongrede kesinlikle yeniden aday olmayacağını açıklayan Üstek, "Futbolcuların maç başı alacaklarının bir kısmı duruyor. Ligde kalma primleri için takıma senet verdik. Eze ile Lazic'in taksitleri ödenmedi. Aissati'nin bir miktar alacağı var. Perovic'in alacaklarını 9 takside bölmüştük, 4 taksiti henüz ödenmedi. Göreve kim gelirse gelsin destek olacağım" açıklamasını yaptı. 
 

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