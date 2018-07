Denizlispor'da Tisdell sesleri

DENİZLİ, ()

Transferde son olarak Çaykur Rizespor'dan eski futbolcusu Recep Niyaz'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Denizlispor, Tonia Tisdell'i Kızılcahamam'a getirdi.

Geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Liberyalı forvetin bir süre kampta takımla çalışacağı belirtilirken, teknik direktör Osman Özküylü'nün performansına göre Tisdell'in transferine onay vereceği kaydedildi. 2009'da Osmanlıspor'a gelen 26 yaşındaki futbolcu, Karşıyaka, Ankaragücü, Mersin İY ve Şanlıurfaspor formalarını terletti.

Takviye çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren yeşil siyahlılar, Kızılcahamam kampındaki ilk hazırlık maçında İran ekibi Tractor Sazi ekibini 3-0 yendi. Kızılcahamam İlçe Stadı'nda 35'er dakikalık iki devre oynanan karşılaşmada Denizlispor'un gollerini, Cihan (2) ve Gökhan Süzen attı. Asil Kaan, Muhammet Himmet, Taha Can, Abdülkerim, Kerem Can, Mbamba, Burak, Aissati, Cihan, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz on biri ile sahaya çıkan Denizlispor'da Osman Özköylü birçok futbolcuya şans verdi.