Denizlispor'da Tandoğan istifasını geri aldı

TFF 1. Lig'de Samsunspor yenilgisinin ardından görevi bıraktığını açıklayıp, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonuna kadar uzatılması koşuluyla istifasını geri alan teknik direktör Ali Tandoğan, "Denizlispor'u bu şartlarda bırakamazdım" dedi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde dün düzenlenen basın toplantısında konuşan genç teknik adam, takımı daha iyi bir noktaya getirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Mutsuz ve üzgün olduğumuz şeyler var. Bunları düzeltmek için gerekli görüşmeleri yaptık. Denizli halkı bana büyük destek oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz Denizli'nin çocuğuyuz ve takımı yalnız bırakamazdık. Yönetimin önünü açmak için böyle bir karar vermiştim. Bundan sonra görev bizim. Denizlispor'u daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte çalışacağız. Denizli çok büyük bir şehir. Son Samsunspor maçında çok az bir seyirci karşısında oynadık. Boluspor maçında bize büyük destek vermelerini istiyorum. Kazanırsak üst sıralara tırmanmaya başlayacağız" dedi.

Başkanı Süleyman Urkay ise, son haftalarda başarısız sonuçlar aldıklarını, bundan sonra iç sahada alınacak yenilgilerde futbolculara galibiyet primi kadar ceza vereceklerini açıkladı. Ligin ikinci yarısında düşüş yaşadıklarını belirten Başkan Urkay, "Başarısızlık yaşadığımızı kabul ediyoruz. Futbolu bazen böyle şeyler ilginç hale getirebiliyor. Kendimizce teşhis koyduğumuz şeyler var. Bu sıkıntıların giderilmesi için çalışacağız. Hocamız Samsunspor mağlubiyetinden sonra yönetimin önünü açmak adına istifa kararı aldı. Yönetim olarak hocayla toplantı yaptık, istifası kabul edilmedi. Yola birlikte devam edeceğiz. Hocamızla gelecek yıl da birlikte çalışacağız. Dilerim takımın üzerindeki bu kötü hava bir an önce dağılır ve ileriye doğru adımlar atılır. Bugünler geçicidir. Önümüzdeki günler daha güzel olacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın toplantısından detay

-Ali Tandoğan'ın açıklaması

-Başkan Süleyman Urkay'ın açıklaması

HABER: OSMAN NURİ BOYACI - KAMERA: DENİZ TOKAT / DENİZLİ, ()