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Denizlispor'da Tandoğan istifa etti

TÜRKİYE 1'inci Lig takımlarından Denizlispor'un teknik sorumlusur Ali Tandoğan ve UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için lisansını kullandığı Feridun Yarkın, Samsunspor mağlubiyetinin ardından istifa etti. Ligde 6 maçtır galibiyete...

Denizlispor'da Tandoğan istifa etti
TÜRKİYE 1'inci Lig takımlarından Denizlispor'un teknik sorumlusur Ali Tandoğan ve UEFA Pro Lisans belgesi olmadığı için lisansını kullandığı Feridun Yarkın, Samsunspor mağlubiyetinin ardından istifa etti.
Ligde 6 maçtır galibiyete hasret kalan yeşil silahlılarda kararını yönetime ileten Ali Tandoğan, kulübün önünü açmak için istifa ettiğini belirtti. Ali Tandoğan, görev yaptıkları dönemde transfer yasağı başta olmak üzere mali konular gibi birçok sorunla uğraştıklarını belirtti, şunları söyledi:
"Biz teknik ekip olarak takımı getirebileceğimiz noktaya getirdik. İlk yarıda 26 puan topladık. Son dönemlerde aldığımız sonuçlar nedeniyle takımın önünü açmak için istifa etmemiz gerektiğine karar verdik. Kalan maçlarda Denizlispor yeni bir başlangıç yaparak daha yukarlara tırmanabilir."
Denizlispor'da sezon başında sportif direktör olarak göreve başlayan Ali Tandoğan, teknik direktör Selahattin Dervent'le yolların ayrılmasının ardından 8'inci haftada teknik direktörlüğe getirilmişti.

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