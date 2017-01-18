Denizlispor'da stat istifası

TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor ile Tavas ilçesinin 3'üncü Lig'deki temsilcilerinden Kızılcabölükspor arasında yaşanan stat tartışması Denizlispor Asbaşkanı Veli Çıtış'ın istifasıyla yeni bir boyut kazandı. Kızılcabölükspor yönetimi, Kızılcabölük Semt Sahası yetersiz olduğu için ikinci yarıdaki bazı maçları Denizli Atatürk ve Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda oynamak için Denizlispor yönetimine başvurdu. Ancak yeşil siyahlı yönetim, her iki sahada da devre arasında ara ekim yapıldığını ve çimlerin henüz kendisini toparlayamadığını belirterek bu talebi geri çevirdi.

Bu gelişme üzerine Tavaslı olan Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Veli Çıtış, yönetimden istifa ettiğini belirterek "Kızılcabölüklü yöneticilerin hepsi arkadaşım. Tavas'ın ve Kızılcabölük'ün bir talebini yerine getiremeyeceksem yönetimde olmamın bir anlamı yok" diye konuştu.

Ortada bir kasıt olmadığını söyleyen Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ise, "Çimler henüz kendini toparlamadı. Görevliler zeminin kendine gelmesi için şubat sonuna kadar süre gerektiğini söyledi. Biz stadı daha önce iki kez tahsis ettik. Başka bir nedeni yok" şeklinde konuştu.

İki kulüp arasındaki ilk kriz, Kızılcabölükspor'un kupadaki Atiker Konyaspor maçı öncesi yaşandı. Denizlispor yönetimi Kızılcabölük'ün talebine rağmen Atatürk Stadı'nı tahsis etmeye yanaşmazken, Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'ın girişimleriyle Futbol Federasyonu maçı Atatürk Stadı'na aldı. Sorunun kentte tartışma yaratması üzerine yetkililer devreye girdi ve Kızılcabölükspor kupa maçlarını Atatürk Stadı'nda, lig maçlarını ise Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda oynamaya başladı. Son gelişmelerin ardından cumartesi günü Atatürk Stadı'nda yapılacağı açıklanan Kızılcabölükspor-Beylerbeyispor müsabakasının hangi statta oynanacağı netlik kazanmadı. FOTOĞRAFLI