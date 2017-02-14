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Denizlispor'da Sivasspor alarmı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde 3-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor yengilisine sünger çeken Denizlispor, pazartesi günü evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başlarken teknik direktör Ali Tandoğan, sarı kart cezası sınırındaki...

Denizlispor'da Sivasspor alarmı
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde 3-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor yengilisine sünger çeken Denizlispor, pazartesi günü evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başlarken teknik direktör Ali Tandoğan, sarı kart cezası sınırındaki oyuncularını uyardı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda futbolcularına Evkur Yeni Malatyaspor karşısında yaptıkları yanlışları tek tek anlatan Ali Tandoğan, özellikle bireysel hatalardan yakındı ve tekrarlanmamasını istedi.
Sivasspor karşılaşmasının ligdeki konumları açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Ali Tandoğan, futbolcularından bu maça iyi konsantre olmalarını talep etti. Genç çalıştırıcı, üçer sarı kartı bulunan Sankoh, Alperen ve Kappel'e de cezalı duruma düşmemelerini konusunda uyarıda bulundu.
Kulüp Başkanı Süleyman Urkay ise play off yarışında çok kritik bir müsabakanın kendilerini beklediğini belirterek taraftarları takımlarına sahip çıkmaya çağırdı.

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