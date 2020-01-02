Denizlispor'da Rodallega kalacak
Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - SÜPER Lig'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, golcü Hugo Rodallega hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ara transfer...
Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -
SÜPER Lig'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, golcü Hugo Rodallega hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde adı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Kolombiyalı oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Fırat, "Rodallega kendini ispat etmiş bir futbolcu. Onun sahada olması bize güç, rakibe korku veriyor. Sezon başında doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ayrılık ve transfer iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Rodallega takımda kalacak" dedi.
Dış transferde mali disiplini elden bırakmadan hareket ettiklerini belirten Fırat, "Transfer döneminde en az 3 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Önceliğimiz bir stoper ve sol bek. Aramızdan ayrılan oyuncuların sayısına göre transfer sayımız da artacak. İlk on birde direkt forma giyebilecek 2 oyuncuyu takıma dahil edeceğiz. Diğer transferlerimiz ise kadro derinliği anlamında alternatif isimler olacak" diye konuştu.
Öte yandan Ege ekibi ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak. Antalya'da toplanacak Denizlispor 12 Ocak'a kadar burada kamp yapıp, hazırlık maçları oynayacak.
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