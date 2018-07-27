Denizlispor'da Recep transferi istifa getirdi

DENİZLİ, () -

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni transferi Recep Niyaz'ın babası yönetici İhsan Niyaz istifa etti.

Mustafa Üstek başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan İhsan Niyaz, oğlunun takımda görev yaptığını bu nedenle yönetici olarak kulüpte kalmasının etik olmayacağını gerekçe göstererek istifa kararını aldığını söyledi. Başkan Mustafa Üstek ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla ile görüştüğünü açıklyayan İhsan Niyaz, "Oğlum Denizlispor'da oynarken benim yönetici olmam yakışık almaz" diye konuştu.

Üstek ve Atilla'nın Niyaz'ı istifa kararından vazgeçirmek için çok çabaladığı ancak sonuç alamadığı bildirildi.