Denizlispor'da prim sevinci

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışındaki Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 17 hafta sonra düşme hattından çıkan Denizlispor'da futbolculara galibiyet primleri dağıtıldı.

Sezonun ikinci yarısında prim zengini olan yeşil-siyahlı futbolcular, Ankaragücü galibiyeti için 10'ar bin TL ödül aldı. Başkan Mustafa Üstek, takıma 400 bin TL de maç başı alacak dağıtacaklarını açıkladı. Bitime 5 maç kalan ligde pazartesi günü Balıkesirspor Baltok'a konuk olacak Denizlispor'da Ankaragücü maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Atatürk Stadı'nda maraton tribünün H, I, J bloklarına giriş yapan seyircilerin passolig kartları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir sonraki iç saha mücadelesinde bloke edildi. Denizlispor, müsabakadaki saha olayları nedeniyle 15 bin TL ceza aldı.

Kulüp görevlisi Engin Yılmaz, rakip yöneticilere yönelik saldırısı yüzünden 90 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı. Aynı maçta protokolde Denizlispor yönetimine saldırıp başkan yardımcısı Taner Atilla'yı yaralayan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e ise PFDK'dan 360 gün hak mahrumiyeti ile 140 bin TL'lik para ceza çıktı.

Olaylı maç sonrası Başkent temsilcisinin yönetiminden Levent Yılmaz, 180 gün artı 70 bin TL, Murat Ağçabay 40 gün ve 11 bin TL, Tuna Yılmaz 21 gün artı 11 bin TL, Emrah Yıldız 63 gün ile 46 bin TL, antrenör Osman Zeki Korkmaz 6 maç ve 33 bin TL, Gökhan Kandemir 3 maç ile 6500 TL, kulüp görevlisi Kemal Çorum 180, Burhan Çabir Uzun ise 90 gün hak mahrumiyeti aldı.

Ayrıca Başkent ekibi evinde 1 maçı da seyircisiz oynayacak.

