Denizlispor'da Özköylü transfer istedi

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Spor Toto 1'inci Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyip iddialı transferler yapan Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü, hala çok eksiklerinin olduğunu belirtip takviye istedi. Yerel medyaya açıklamalar yapan Özköylü, ligde sezona Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor gibi iddialı takımlarla karşılaşarak başlayacaklarını hatırlatıp, "Kadro anlamında istediğimiz seviyede değiliz. Ligin başlamasına az bir süre kalmasına rağmen hala oyuncu eksiğimiz var. Bu bizi ciddi anlamda zora sokuyor. Elimizdeki oyuncu kadrosu kesinlikle ve kesinlikle bu lig için yeterli değil. Bu konudaki eksiğimizi kısa sürede tamamlayamazsak lig içerisinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

"15 kişiyle antrenman yapıyoruz" diyen Özköylü, "Alternatifi olan bir adamım yok. Hala eksikler tamamlanmadı. Takıma katılacak olan oyuncuların ne zaman geleceği belli değil. Ciddi problem yaşıyorum. Mevcut oyuncu grubunu lige kadar hazır hale getirmek istiyoruz. Aramıza katılacak olan oyuncuların ne zaman geleceği belirsiz. Ayrıca bu süreçten sonra nasıl bir hazırlık dönemi geçirecekler, takıma adaptasyonları, fiziksel ve taktiksel gelişimleri ne kadar sürede olacak bilmiyoruz. Ligin başlamasına 1 ay kaldı. Hiçbir oyuncu 1 ayda yüzde yüz hazır olmaz. Açık ve net problemli takımız. Kadro olarak çok kötüyüz. Bu kadroyla iddia koyma şansımız yok. Kimseyi kandıramam" dedi.

ÜSTEK DESTEKTEN YAKINDI

Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü, kadrodaki eksiklerden dert yanarken Başkanı Mustafa Üstek, ciddi transferler yaptıklarını ve bu transferlerin bütçesinin 15 milyon TL'yi geçeceğini açıkladı. Mevcut yönetiminden maddi anlamda istediği desteği alamadığını kaydeden Üstek, bütçenin beklentilerinin üzerinde olduğunu vurguladı. Transferi en kısa zamanda tamamlayacaklarını ifade eden Üstek, takımın da birkaç takviye ile iyi bir yere geleceğini savundu.