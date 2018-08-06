Denizlispor'da Özköylü sabır istedi

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de sezon öncesi kadrosunu yenileyen Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü, taraftarlardan sabır ve zaman istedi.

Sezonu bu pazar günü Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacağı maçla açacak yeşil-siyahlılarda takımın yıllardır her sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğini ancak bu sene daha farklı olacağını ifade eden Özköylü, "Başkanımız ve yönetimimiz büyük fedakarlıkla transferleri yaptılar. Aralıklı katılan arkadaşlarımız oldu. Takımın biraz sabır ve zamana ihtiyacı var. 2-3 hafta içinde tam olarak takım oluruz. Kimse endişelenmesin, iyi bir Denizlispor izlettireceğiz" dedi.

Osman Özköylü, fikstürün zorlu olduğunu ve ilk 6 haftanın sancılı geçeceğini açıkladı. Denizlispor'un çalıştırıcısı, "İlk 6 hafta rakiplerimiz çok güçlü. Bu periyot zorlu geçecek. Ancak bu biz güçsüzüz demek değil. Rakiplerimiz ciddi transferler yapıp ciddi kaynaklar aktardı. Ancak neticede onlar da 11 kişi sahaya çıkıyor biz de. Şu an hedef belirlemek zor fakat yukarılara oynayan bir takım olacağız" diye konuştu.

Özköylü, Gazişehir Gaziantep'i Denizli'de yenerek lige moralli başlamak istediklerini de sözlerine ekledi. Defansa ve forvete takviye arayışlarını sürdüren Denizlispor'da Mbamba sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

