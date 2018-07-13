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Denizlispor'da Özköylü çatlağı

DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig'de sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Osman Özköylü'nün, "Bu kadro lig için yetersiz. Açık ve net problemli takımız. Kadro olarak...

Denizlispor'da Özköylü çatlağı

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Osman Özköylü'nün, "Bu kadro lig için yetersiz. Açık ve net problemli takımız. Kadro olarak çok kötüyüz. Bu kadroyla iddia koyma şansımız yok" açıklaması tartışmaya yol açtı. Mehmet Akyüz, Ziya, Aissati, Burak Altıparmak, Cenk, Kerem Can, Taha Can gibi futbolcuları takımda tutup Balıkesirspor'dan Burak Çalık, Gazişehir'den Muhammed Himmet ve Adam Stachowiak, Adanaspor'dan Gökhan Süzen, Altınordu'dan Deniz Vural, Konyaspor'dan Seddar Karaman ve Abdülkerim Bardakçı ile Ankaragücü'nden Kibong Mbamba'yı alan Denizlispor'da Özköylü'nün çıkışı yönetim ve taraftarı ikiye böldü.
Özköylü'nün sert açıklamalarına, önemli bir fedakarlık yaparak takımı oluşturmaya çalışan yönetim cephesinden bir kısmın tepkili olduğu öğrenildi. Sosyal medyada da taraftarın bir kısmı Osman Özköylü'nün şimdiden başarısızlığa bahane üretmeye başladığını iddia edip yolların ayrılması gerektiğini belirtti. Bir kısım taraftar ise tecrübeli teknik adamın haklı olduğunu savunarak transfer yapılması gerektiğini vurguladı. Akhisarspor'dan bonservisini almaya çalışan Alperen Babacan ve Çaykur Rizespor'dan eski futbolcusu Recep Niyaz'a imza attırmaya çalışan yönetim, yabancı bir golcü de alarak transferi noktalamayı hedefliyordu.
AFYON KAMPI BİTTİ
DENİZLİSPOR'da 29 Haziran'da başlayan Afyonkarahisar kampı sona erdi. Yeşil-siyahlı futbolcular 2 gün izin yaptıktan sonra 15 Temmuz'da Kızılcahamam'da yeniden kampa girecek. Afyon'da fizik ve kondisyon ağırlıklı çalışan Horoz'un Kızılcahamam'da taktik ve teknik üzerine çalışmalara ağırlık vererek en az 3 hazırlık maçı oynaması planlanıyor.

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