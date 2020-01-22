banner314

banner325

Son Dakika

Denizlispor'da Özdilek'ten transfer sitemi

SPOR 22.01.2020, 13:34
Denizlispor'da Özdilek'ten transfer sitemi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek transferde çok geç kaldıklarını söyledi. 
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Devre arasında fazla oyuncuyu kadromuza katamadık. Eksik bölgelere takviye yapmamız gerekiyor. 2-3 futbolcu almamız gerekiyor. Yönetim uğraşıyor ama sonuç ne olacak bilemiyorum. Biz yarın çıkıp Trabzonspor'la oynayacağız. Sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkacağız. Genç oyuncularla bu maçı tolere etmek istiyoruz. Umut ederim bu zorlu süreci en az hasarla atlatıp önümüze biraz daha net bakarız" diye konuştu. 
Devre arası transferin hep zorlu olduğuna vurgu yapan Mehmet Özdilek, "Devre arasında kampa girmeyen oyuncunun adaptasyonu, takımı tanıması 3-4 haftayı buluyor. Bu yüzden oyuncuların kampa katılması çok önemli. Biz maalesef bunu yapamadık. Bizim eksiklerimiz belliydi. İlk devre gelmeden de bunları belirttik. Oyuncunun tercih etmeyişi, rakamlar nedeniyle transferler olmadı. Bize oynayan oyuncu lazım. Transferleri kampa sokamadık. Ümit ederim ki hafta sonuna kadar 2 isim aramıza katılır. Stoper bölgesinde ciddi bir eksikliğimiz var. Sol bek mevkiinde sakat Bergdich'in aramızda olmayışı, 5 futbolcumuzun sarı kart sınırında bulunması nedeniyle zorlu bir dönemdeyiz" yorumunu yaptı.
RODALLEGA: ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI
Yukatel Denizlispor'un forveti Hugo Rodallega, eski takımı Trabzonspor ile oynayacakları kupa maçını kazanacaklarını söyledi. Saha ve seyirci avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini anlatan Kolombiyalı, "Trabzonspor avantajlı bir skorla buraya gelecek ama bunu tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu yapacak kaliteye ve takıma sahibiz. Takımın başarısı benim için her zaman ön plandadır. Hedeflerimize takım halinde ulaştıktan sonra bireysel olan bütün hedeflere de ulaşmış oluruz. Ben elbette gol atmak istiyorum ama başkası atsa da kazansak mutlu oluyorum. Bir başka arkadaşım attığında da biz kazanıyoruz. Önemli olan takımın başarısı" diye konuştu.
MUHAMMET: HEDEFİM AVRUPA'DA OYNAMAK
Süper Lig'de Denizlispor formasıyla çıktığı ilk maçta Galatasaray'a gol atan 20 yaşındaki savunmacı Muhammet Özkal takıma çabuk adapte olduğunu söyledi. TFF 2'nci Lig ekibi Bodrumspor'dan ara dönemde transfer edilen Muhammet, "İlk maçımda Mustafa Yumlu sakatlanınca onun yerine oyuna girdim. İlk topla buluşmam gol oldu. Benim için çok güzel bir duyguydu. Bu yıl öncelikli hedefim oynayabildiğim kadar maç oynamak. Ondan sonra ise en kısa sürede Avrupa'ya gidebilmek" ifadelerini kullandı.
SOL BEK İÇİN ADAY ÖZGÜR ÇEK
Ara transferde Bodrumspor'da defans oyuncusu Muhammet ve Trabzonspor'dan orta saha Onazi'yi renklerine bağlayan Yukatel Denizlispor, sol bek için Kasımpaşa'da forma giyen Özgür Çek'i gündemine aldı. Defansın soluna mutlaka transfer isteyen teknik direktör Mehmet Özdilek'in Özgür transferine onay verdiği ve yönetimin de tecrübeli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Denizlispor'un yollarını ayırdığı Burak Çalık ise resmen TFF 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'a transfer oldu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
- Teknik direktör Mehmet Özdilek'in açıklamaları
- Hugo Rodallega'nın açıklamaları
- Muhammet Özkal'ın açıklamaları

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3