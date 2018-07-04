Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı

Denizlispor'da mutlu son

DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de dış transferde kanca attığı birçok ismi yüksek maliyet engeli nedeniyle elinden kaçıran Denizlispor, iç transferde uzun süredir görüştüğü Cenk Güvenç ve Burak Altıparmak'a resmi imzayı attırdı.  Takımda...

Denizlispor'da mutlu son

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de dış transferde kanca attığı birçok ismi yüksek maliyet engeli nedeniyle elinden kaçıran Denizlispor, iç transferde uzun süredir görüştüğü Cenk Güvenç ve Burak Altıparmak'a resmi imzayı attırdı. 
Takımda 3 sezondur görev yapan 26 yaşındaki gurbetçi stoper Cenk ve 2 yıldır yeşil-siyahlı formayı giyen 27 yaşındaki ön libero Burak, 2'şer yıllık yeni sözleşmeye imza atıp Afyonkarahisar kampına katıldı. 
İç transferde daha önce Atakan, Şevki, İsmail Haktan, Barış, Zeki, Canberk ile yeniden anlaşamadığı Kappel gibi isimlerle yollarını ayırıp Aissati'yle sözleşme yenilenen Denizlispor'da sözleşmesi biten Veli'nin kalması da gündemde. Dış transferde daha önce Burak Çalık, Muhammed Himmet, Gökhan Süzen, Deniz Vural, Seddar Karaman'ı alan yönetim, Giresunspor'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'yla görüşüyor.

FOTOĞRAFLI  
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325