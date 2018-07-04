Denizlispor'da mutlu son

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de dış transferde kanca attığı birçok ismi yüksek maliyet engeli nedeniyle elinden kaçıran Denizlispor, iç transferde uzun süredir görüştüğü Cenk Güvenç ve Burak Altıparmak'a resmi imzayı attırdı.

Takımda 3 sezondur görev yapan 26 yaşındaki gurbetçi stoper Cenk ve 2 yıldır yeşil-siyahlı formayı giyen 27 yaşındaki ön libero Burak, 2'şer yıllık yeni sözleşmeye imza atıp Afyonkarahisar kampına katıldı.

İç transferde daha önce Atakan, Şevki, İsmail Haktan, Barış, Zeki, Canberk ile yeniden anlaşamadığı Kappel gibi isimlerle yollarını ayırıp Aissati'yle sözleşme yenilenen Denizlispor'da sözleşmesi biten Veli'nin kalması da gündemde. Dış transferde daha önce Burak Çalık, Muhammed Himmet, Gökhan Süzen, Deniz Vural, Seddar Karaman'ı alan yönetim, Giresunspor'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'yla görüşüyor.

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