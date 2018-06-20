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Denizlispor'da mutlu son

DENİZLİ, () SPOR Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşacak iddialı bir kadro kurmaya çalışan Denizlispor'da yönetimin alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt'a ödeme yaparak...

Denizlispor'da mutlu son

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşacak iddialı bir kadro kurmaya çalışan Denizlispor'da yönetimin alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt'a ödeme yaparak takımda tuttuğu öğrenildi. Ligden ve Süper Lig'den birçok kulübün transfer listesinde olan yıldızlardan Mehmet, geçen sezon Denizlispor'da 15 maçta 12, Ziya ise 28 maçta 7 gol atarak takımı ligde tutmuştu. İç transferde Burak Altıparmak ve Cenk Güvenç'in de sözleşme imzalamaları bekleniyor. Aissati'yle ise pazarlıklar sürüyor.
Dış transferde şimdiye kadar Adanaspor'dan Gökhan Süzen ile Gazişehir'den Muhammed Himmet Ertürk'ü alan Denizlispor, anlaşmaya vardığı Balıkesirspor'dan ayrılan Burak Çalık ve Altınordu'dan Deniz Vural'a yarın sözleşme imzalatacak. İleri uca yapılacak takviye konusunda Boluspor'un yıldızı Rydell Poepon'a son teklifi sunan, BŞB Erzurumspor'dan Christian Bekamenga'yla da temas kuran Denizlispor, daha önce anlaşmaya varamadığı Çaykur Rizespor'dan eski oyuncusu Recep Niyaz için tekrar nabız yoklamaya başladı. Altyapıdan çıkan Recep'in babası İhsan Niyaz da Denizlispor'un yeni yönetiminde bulunuyor.

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