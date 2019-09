Denizlispor'da Murawski'nin inancı tam

SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor'un Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski, cumartesi günü Kasımpaşa maçında taraftarları önünde kazanmak istediklerini belirterek, "Takım olarak iyi bir gidişatımız var. Kasımpaşa maçında sahamızda mutlak galibiyet istiyoruz" dedi.

Denizlispor'un Palermo'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Radoslaw Murawski, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımıyla Süper Lig'deki ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Maçtan önce gol atacağını hissettiğini anlatan Murawski, "Gol attığım için çok mutluyum. Şu ana kadar takım olarak iyi bir gidişatımız var. Ben ya da bir başkasının gol atması önemli değil, önemli olan takımın başarısı. Şut atarken gol olacağını hissettim ve maç öncesi de uzaktan gol atacağımı tercümanımıza söylemiştim" diye konuştu.

Takım olarak her hafta daha iyiye gittiklerini ifade eden Murawski, "Biz adım adım ilerliyoruz. Bu şekilde konsantre olmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçında sahamızda mutlak galibiyet istiyoruz. Önce kupa maçına odaklanacağız. Daha sonra ise ligde oynayacağımız Kasımpaşa maçına odaklanacağız" dedi.

Kayserispor'a karşı Denizlispor formasıyla ilk kez sahaya çıkma mutluluğu yaşayan Kolombiyalı Oscar Estupinan ise "Deplasmanda oynamamıza rağmen iyi bir iş çıkardık. İyi bir oyun ortaya koyduk. Kazanmaya yakın olan taraftık. Çok önemli bir 1 puan aldık. Bu maçta ilk kez takımımla birlikte sahaya çıktım. Ekip olarak iyi bir birlikteliğimiz var. Her an forma giyecek gibi hazır olmak gerekiyor. Takımım ve teknik heyet için iyi çalışıyorum. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. İlk 11'de ya da yedek kulübesinden maça girdiğimizde bir katkıda bulunmamız gerekiyor" diye konuştu.



