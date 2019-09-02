Denizlispor'da moraller yüksek
Deniz TOKAT / DENİZLİ, () SÜPER Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor'u yenip Göztepe ile berabere kalarak ilk 3 haftada 7 puan toplamayı başaran Yukatel Denizlispor, milli araya oldukça moralli girdi. Ligde 18 ekip arasında gol yemeyen tek takım...
Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()
SÜPER Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor'u yenip Göztepe ile berabere kalarak ilk 3 haftada 7 puan toplamayı başaran Yukatel Denizlispor, milli araya oldukça moralli girdi. Ligde 18 ekip arasında gol yemeyen tek takım unvanını alan yeşil-siyahlılarda yeni transferlerin takıma çabuk adapte olması ve iyi performans göstermesi teknik ekibin sevincini ikiye katladı. Puan tablosunda 3. sırada milli araya giren Ege ekibinde Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, çok daha iyi duruma geleceklerini söyledi.
Takımın 4 Eylül Çarşamba gününe kadar izinli olacağı bilgisini veren Ali Fırat, "Yeni bir takım olmamıza rağmen ilk 3 haftada sergilediğimiz performans çok umut verici. Futbolcular ve teknik ekibi yürekten kutluyorum. 9 yıl sonra döndüğümüz Süper Lig'e çok iyi uyum sağladık. Milli maç arası bizim lehimize olacak. Herkesin birbiri ile arkadaşlığı güzel, motivasyonumuz yüksek. Daha çok çalışacağız ve üzerine koyarak gideceğiz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0