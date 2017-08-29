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Denizlispor'da milli maç arası sakat oyuncular için fırsat oldu

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()- TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk 3 haftasını 1 puanla son sırada tamamlayan Denizlispor, milli maçlar nedeniyle verilen arada eksiklerini giderecek. Yeşil siyahlılarda 1 haftalık arada sakatlığı bulunan oyuncuların...

Denizlispor'da milli maç arası sakat oyuncular için fırsat oldu

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()- TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk 3 haftasını 1 puanla son sırada tamamlayan Denizlispor, milli maçlar nedeniyle verilen arada eksiklerini giderecek.
Yeşil siyahlılarda 1 haftalık arada sakatlığı bulunan oyuncuların iyileşerek takıma katılmaları bekleniyor. Denizlispor'da 2 haftadır sakat olan Veli takımla çalışmalara başlarken, Ziya'nın da Elazığspor maçına kadar hazır duruma geleceği öngörülüyor. Sağlık kurulu, Cenk'in takıma bir maç daha erken katılması için yoğun tedavi programı uyguluyor.
Antrenmanlarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde hız kesmeden sürdüren Denizlispor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, taraftardan sabırlı olmalarını istedi. Eskişehir deplasmanında alınan puanın önemli olduğunu söyleyen Şimşek, "Daha iyisini yapacak güçteyiz. Kimse bizi küçümsemesin. Zamanla çok daha iyi olacağız" dedi. Lige verilen arayı iyi değerlendireceklerini belirten Şimşek, "Kaliteli bir takıma sahibiz. Taraftarlarımızın biraz sabırlı olması gerekiyor" diye konuştu.


 

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