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Denizlispor'da Mehmet'e ödül

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçta 5 gol atarak Denizlispor'a büyük bir katkı veren Mehmet Akyüz'ün ödülü taraftarlardan geldi.  Denizlisporlu Taraftar Platformu, yeşil-siyahlı ekibin son olarak Büyükşehir...

Denizlispor'da Mehmet'e ödül

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçta 5 gol atarak Denizlispor'a büyük bir katkı veren Mehmet Akyüz'ün ödülü taraftarlardan geldi. 
Denizlisporlu Taraftar Platformu, yeşil-siyahlı ekibin son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u yenik durumdan gelip 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının gollerini atan tecrübeli futbolcuyu yapılan ankette maçın yıldızı seçti. Kulübün Haluk Ulusoy Tesisleri'ni ziyaret eden taraftarlar, Mehmet Akyüz'le bir araya gelerek saat hediye etti.
Platform sözcüsü Haydar Varan, "Maçın yıldızı olarak Mehmet Akyüz seçilse de Erzurumspor maçında bütün takımımız yüreğini ortaya koyarak oynadı. Biz hepsini tebrik ediyoruz, böyle oynadıkları sürece biz hep destekçileri olacağız. Ligin sonunda kendilerine yakışır şekilde takımı ligde tutacaklardır. Biz futbolcularımızın samimiyeti ve içtenliği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Hafta sonu oynanacak Altınordu karşılaşmasında deplasman tribününde yerimizi alacağız" dedi. 
Öte yandan hediye karşısında mutluluğunu dile getiren Mehmet, taraftarlara teşekkür etti.

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