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Denizlispor'da kongre günü

DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de yakaladığı müthiş çıkışla 2'nci sıraya tırmanıp Süper Lig adayı olan Denizlispor'da başkan Ali Çetin'in listesini yenilemek için yapmayı planladığı olağanüstü seçimli genel kurul, yarın...

Denizlispor'da kongre günü

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de yakaladığı müthiş çıkışla 2'nci sıraya tırmanıp Süper Lig adayı olan Denizlispor'da başkan Ali Çetin'in listesini yenilemek için yapmayı planladığı olağanüstü seçimli genel kurul, yarın düzenlenecek. 
Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'ndaki kongre saat 18.00'de başlayacak. Toplam 484 delegenin oy kullanabileceği Denizli'de çoğunluğun ilk oturumda sağlanması bekleniyor. Geçtiğimiz mayıs ve eylül aylarında da kongre yapan Denizlispor, 7 ay içinde 3'üncü kez sandığa gidecek. Yönetimde başkanlık görevini geçen ay sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Mustafa Üstek'ten devralan Ali Çetin'in 23 kişilik yönetim kurulunda ağır topları tutup bazı isimleri yenilemesi bekleniyor. 
Başkan Ali Çetin, artık her 3 ayda bir kongrenin yapılmayacağını ifade ederek, "Amacımız Denizlispor'u Süper Lig'e taşımak ve orada kalıcı yapmak. Hatta Süper Lig'de ilk 5'in içinde oynamasını istiyoruz. Artık Denizlispor yeni yönetimiyle 3 ayda bir kongre yapmayacak, 3 senede bir yapacak" diye konuştu. 
Ligde pazar günü lider Gençlerbirliği'ni zirve yarışında konuk edecek yeşil-siyahlılarda satışa çıkan kapalı ve maraton tribün biletleri şimdiden tükendi. Taraftarlar stat gişelerinde kuyruklar oluşturdu. Kulüp 10 binin üzerinde bilet satarken kale arkalarında çok az yer aldı. Pazar günü 15 bin kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nın tıklım tıklım dolması bekleniyor.
 

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