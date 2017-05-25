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Denizlispor'da Kerem Can tamam

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağı bulunan Denizlispor, sezon biter bitmez başladığı iç transfer görüşmelerinde imzaları tek tek attırmaya devam ediyor. Yeşil siyahlılarda defansın sol kanat oyuncusu Kerem Can Akyüz de 2 yıllık sözleşme...

Denizlispor'da Kerem Can tamam
TFF 1'inci Lig'de transfer yasağı bulunan Denizlispor, sezon biter bitmez başladığı iç transfer görüşmelerinde imzaları tek tek attırmaya devam ediyor. Yeşil siyahlılarda defansın sol kanat oyuncusu Kerem Can Akyüz de 2 yıllık sözleşme yeniledi. Kerem Can'a geçen sezondan kalan alacakları ve yeni sözleşmesinin peşinatı da ödendi.
Kaleci Zeki, Ziya, Tahacan ve Kerem Can'la sözleşme uzatan yeşil siyahlılarda Asil Kaan ile Cihan da sözleşme imzalayacak. Yönetim, Cenk, Sankoh, Anıl, Alperen, Barış Örücü ve Moritz'le de anlaşmak için görüşmelerini sürdürüyor. İç transferin tamamlanmasının ardından gelecek hafta da teknik direktör konusunda görüşmelere başlanacak.
Denizlispor'un sezonun son haftalarında göreve gelen yeni yönetimi, kulüpten alacaklı olan eski yabancı futbolcular için ödeme planlaması yaparak anlaşmaya gitmeyi planlıyor. Daha önce taksitlendirme yapılan Bulgar forvet Genkov'un 29 bin euro tutarındaki taksidi yatırıldı.
Genkov'a iki taksit halinde 58 bin euro daha ödenecek. Devre arasında sorunlu olarak Denizlispor'dan ayrılar Sırp forvet Perovic, eski futbolculardan Bayram Fetai, Anmar Almubaraki ve Leozinho'yla da alacaklarının taksitlendirilmesi konusunda görüşmeler yapılacak.
ERHAN HAYATININ İMZASINI ATTI
Denizlispor'un eski futbolcusu Erhan Kartal, lise yıllarından beri arkadaş olduğu Gizem Özbek'le evlendi. Denizli'de Marla Restoran'da düzenlenen nikah ve düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Denizlispor'un altyapısından yetişip 8 yıl yeşil siyahlı kulüpte forma giydikten sonra Kasımpaşa'ya transfer olan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon kiralık olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

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