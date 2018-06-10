Denizlispor'da Keçeli, Özköylü'nün ekibinde

DENİZLİ, ()

TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Osman Özköylü, ekibine kulübün emektar isimlerinden Mustafa Keçeli'yi de dahil etti.

Geçen sezon yeşil-siyahlıların teknik ekibinde yer alan ve B lisansına sahip olan Keçeli, Denizlispor'a hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Futbolculuk yaşamında da Denizlispor'a önemli katkılar sağlayan Mustafa Keçeli, "Kendimi en iyi şekilde geliştireceğim. Denizlispor'da olmak benim için büyük mutluluk. Burası benim evim. Şehrin yapısını iyi biliyorum ve kulübüme faydam olacağına inanıyorum" dedi.

Özköylü'ye yeni sezonda Mustafa Keçeli ile birlikte antrenörler Fatih Çardak, İlker Püren ve Ragıp Başdağ'ın yanı sıra kaleci antrenörü Cengizhan Baskın destek verecek.

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren ve Recep Niyaz, Muhammed Himmet ile Erhan Kartal gibi isimlerle ilgilenen Ege temsilcisinde Osman Özköylü'nün Sivasspor'la sözleşmesi biten Joh Boye'u istediği iddia edildi. Özköylü'nün eski öğrencisi olan 31 yaşındaki Ganalı stoperle görüşmelerin başladığı bildirildi. John Boye'a 1'inci Lig'in yeni ekibi Altay da talip olmuştu.

