Denizlispor'da kamp programı netleşti

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da transfer çalışmaları sürerken takımın kamp programı da netleşti. Top başını 28 Haziran'da tesislerinde yapacak olan Denizlispor, 1 gün sonra Afyonkarahisar'a hareket edecek. Afyonkarahisar'da 13 gün kalacak Ege ekibi ilk etap kampını tamamladıktan sonra ikinci kamp etabı için Kızılcahamam'a geçecek. Kızılcahamam'da 13 gün sürecek ikinci etap kampında en az 4 hazırlık maçı yapılacak. Başkan Mustafa Üstek, en iyi şekilde sezona hazırlanacaklarını belirterek, "Özellikle transferde inanılmaz bir mesai harcıyoruz. Kampımız da belli oldu. En işi şekilde çalışıp lige iddialı şekilde başlayacağız" açıklamalarını yaptı.